Kabinet wil dat deel ambtenaren tot begin 2025 op Binnenhof blijft

DEN HAAG (ANP) - Een klein deel van de ambtenaren van premier Dick Schoofs ministerie van Algemene Zaken moet tot en met begin 2025 blijven werken op het ministerie aan het Binnenhof. Ook komen er maatregelen voor de brandveiligheid. Daarmee wil het kabinet tegemoetkomen aan bezwaren van de gemeente Den Haag, die wil dat alle ambtenaren van AZ het pand voor eind augustus verlaten om de brandveiligheid.

Het gaat om medewerkers die met gevoelige informatie werken. Zij moeten verhuizen naar een ander pand, maar daar is de informatiebeveiliging nog niet op orde. Het Haagse college van B en W besluit waarschijnlijk eind deze week wat er gaat gebeuren, zegt een woordvoerder van de burgemeester.

De kwestie leidde al tot spanning tussen het ministerie en de gemeente Den Haag. Burgemeester Jan van Zanen stelde de deadline dat het ministerie per eind augustus ergens anders heen moest. Het Binnenhof wordt verbouwd en op AZ dreigt groot brandgevaar. Schoof heeft al toegezegd het Torentje te verlaten.

Brandwachten

Maar voor een deel van de ambtenaren is verhuizen erg lastig, zei Schoof onlangs in het programma Humberto à Paris. In het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar zij heen zouden moeten, kunnen zij niet volgens de veiligheidseisen werken met staatsgevoelige informatie.

De ambtenaren die nog aan het Binnenhof zouden blijven werken, mogen dat dan alleen als het vanwege de informatievoorzieningen niet anders kan. Ook mogen er dan niet meer dan zeventig mensen aanwezig zijn, in verband met het brandgevaar. Verder zijn er brandwachten aanwezig die kunnen ingrijpen in geval van nood, en is er blijvend contact met de brandweer.

Tijdelijk onderkomen

Het is de bedoeling dat in het voorjaar van 2025 ook de laatste AZ-medewerkers verhuizen. Ze gaan dan naar het pand waar nu ook de ministeries van Economische Zaken en Landbouw zijn gehuisvest.