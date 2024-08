Duizenden hotelannuleringen na aardbevingswaarschuwing in Japan

TOKIO (ANP/AFP) - In Japan zijn duizenden hotelreserveringen geannuleerd sinds vorige week een waarschuwing is afgegeven voor een mogelijke zware aardbeving. De annuleringen komen op een van de drukste momenten van het jaar voor hoteliers.

De Japanse meteorologische dienst sprak donderdag van een verhoogd risico op een "mega-aardbeving" in de Nankai-trog voor de kust. Dit gebied loopt van Shizuoka ten westen van Tokio tot het zuidelijkste puntje van het zuidwestelijke eiland Kyushu. Inwoners werden opgeroepen voorbereidingen te treffen voor het geval er inderdaad een zware aardbeving plaatsvindt.

Sinds de waarschuwing hebben minstens 9400 mensen hun hotelreserveringen geannuleerd in het westen van Kochi, een van de regio's die bij een beving naar verwachting het zwaarst getroffen worden. Een lokale vakbond heeft dat bekendgemaakt en meldt ook dat hoteliers tussen 9 en 18 augustus een winst van ongeveer 140 miljoen yen (bijna 870.000 euro) mislopen. In deze periode valt een feestdag waarop veel Japanners naar hun geboorteplaats gaan om hun voorouders te eren.

Volgens lokale media wordt de waarschuwing donderdag ingetrokken als er geen afwijkingen in seismische activiteit worden gedetecteerd. De Japanse meteorologische dienst had de waarschuwing nog nooit eerder afgegeven. Deze volgde op een aardbeving met een kracht van 7,1 in het zuiden van Japan. Daarbij liepen veertien mensen verwondingen op.