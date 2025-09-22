Kabinet wil defensie-enquête jongeren kunnen verplichten

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Gijs Tuinman (Defensie, BBB) wil de wet zo aanpassen dat het mogelijk wordt om jongeren verplicht deel te laten nemen aan de enquête over defensie. Momenteel krijgen 17-jarigen bij de brief die jaarlijks wordt verstuurd over de dienstplicht het verzoek om vrijwillig deze vragenlijst in te vullen over hun interesse om bij defensie te werken.

Het kabinet hoopt middels deze enquête meer jongeren te interesseren voor werk bij de krijgsmacht. Defensie neemt namelijk contact op met jongeren die vrijwillig hun contactgegevens achterlaten, om te bespreken of een baan bij de krijgsmacht bij hen past.

Tuinman wil de voorbereidingen treffen voor het geval dat defensie snel mensen nodig heeft, bijvoorbeeld omdat minder geïnteresseerden zich melden dan gehoopt of als de "veiligheidssituatie verder verslechtert". In zo'n geval wil hij de optie achter de hand hebben om deelname aan de enquête te verplichten.