Amersfoort trekt plannen voor azc's in na bedreiging burgemeester

AMERSFOORT (ANP) - De gemeente Amersfoort trekt een plan voor twee asielzoekerscentra in. Omwonenden, belangenverenigingen en de gemeenteraad zijn niet genoeg gehoord, concludeert het college van burgemeester en wethouders.

Burgemeester Lucas Bolsius werd vorige week bedreigd vanwege de mogelijke komst van een azc. Volgens een woordvoerder van Bolsius heeft het besluit om de plannen in te trekken niets te maken met de bedreiging.

Op 9 september deelde het college welke twee locaties mogelijk zouden kunnen fungeren als azc voor in totaal maximaal zeshonderd mensen. Vorige week waren er twee informatieavonden over de locaties in Vathorst en Schothorst. Vrijdag werd een 35-jarige inwoner opgepakt om de bedreiging van Bolsius.

Het perspectief van onder anderen bewoners had "eerder en breder" meegenomen moeten worden in de besluitvorming, aldus het college. "Daarvoor biedt het college excuses aan." Het college wil nu "in gesprek gaan met de raad en al die mensen en organisaties die mee willen denken hoe we als stad onze verantwoordelijkheid kunnen nemen in de opvang".