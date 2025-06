Kamer bezorgd over escalatie oorlog in het Midden-Oosten

DEN HAAG (ANP) - Partijen in de Tweede Kamer zijn bezorgd dat de oorlog in het Midden-Oosten gaat escaleren nadat Israël is begonnen met een grote luchtaanval op Iran. Daarbij werden nucleaire installaties vernietigd en hoge militaire functionarissen gedood. Iran is met een tegenaanval begonnen.

"De situatie in het Midden-Oosten is buitengewoon zorgelijk. We staan aan de rand van een nieuwe regionale oorlog - en dat zal ook Europa raken", aldus Dilan Yeşilgöz van de VVD. Volgens Rob Jetten (D66) kennen "grootschalige aanvallen van zowel Israël als Iran niets dan verliezers. Laat de internationale gemeenschap nu zo snel mogelijk in actie komen om te de-escaleren".

De PVV en SGP, partijen die zich altijd achter Israël scharen, steunen de aanval. Volgens Geert Wilders (PVV) vormen Iran en zijn nucleaire capaciteiten "een existentiële bedreiging voor Israël en de hele vrije wereld". SGP'er Diederik van Dijk vindt het "goed" dat Israël "het Iraanse nucleaire programma op kiese wijze ontmantelt".