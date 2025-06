Damrak in het rood na Israëlische aanval op Iran, olie duurder

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak ging vrijdag flink omlaag na de Israëlische aanval op Iran. Israël voerde in de nacht van donderdag op vrijdag tientallen preventieve aanvallen uit op militaire en nucleaire doelen in Iran. De aanval voedt de angst voor een breder conflict in de regio.

Volgens de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zullen de aanvallen aanhouden, totdat de nucleaire dreiging van Iran is geweken. Iran zei dat Israël een "zware straf" zal krijgen. De VS waren volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio niet betrokken bij de aanvallen, maar waren wel vooraf op de hoogte gebracht door Israël.

De AEX noteerde kort na opening van de markt 0,8 procent lager op 923,03 punten. De MidKap verloor ook 0,8 procent, tot 890,31 punten. Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 1,4 procent. De olieprijzen schoten omhoog door de vrees voor een conflict in de regio, die goed is voor een derde van de wereldwijde productie van ruwe olie. Olie- en gasconcern Shell (plus 3 procent) was daardoor de enige stijger in de AEX.