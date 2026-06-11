Kamer eensgezind in onvrede over falende jeugdzorg

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer was donderdag in een debat over jeugdzorg eensgezind in de onvrede over de problemen in de sector. Veel Kamerfracties spraken hun afschuw uit over de zware mishandeling van twee kinderen in het Groningse Stadskanaal, die vorige maand aan het licht kwam. Ook was er grote verontwaardiging over de opvang van kinderen op vakantieparken, omdat voor hen geen plek is in de reguliere jeugdzorg. De Kamer benadrukte dat er te veel misstanden zijn en wil actie van het kabinet.

"Het gaat te vaak mis", zei D66-Kamerlid Marijke Synhaeve. Ook volgens Lisa Westerveld (PRO) komen veel problemen "telkens weer terug". Zij wilde weten van minister Mirjam Sterk (Langdurige Zorg) hoe zij beloftes voor verbetering van vorige kabinetten gaat inwilligen.

Ingrid Coenradie (JA21) wil een "onafhankelijke doorlichting" van de sector. Zij hoopt dat daarmee schrijnende gevallen aan het licht komen die nu nog onbekend zijn. "We zien vaak de excessen", verwees Coenradie naar de mishandeling in Stadskanaal. "Maar ik wil juist weten hoeveel van dat soort situaties nog aan de gang zijn."

Erkenning

Volgens de minister is de vraag naar jeugdzorg sterk toegenomen. Dat komt onder meer door zorgvragen die eigenlijk niet voor de sector bedoeld zijn, zoals hulp bij dyslexie. Daardoor raakt het al overbelaste systeem nog verder onder druk, zei Sterk.

De minister betoogde dat minder jongeren hulp moeten krijgen vanuit jeugdzorg en meer ondersteuning moeten krijgen van bijvoorbeeld het gezin of pedagogen. Ook moeten slachtoffers van misstanden erkenning krijgen voor het aangedane leed. Eerder waren al excuses toegezegd; de minister geeft voor de zomer meer duidelijkheid hoe en wanneer die komen. Verder moet de aanpak van huiselijk geweld en fraude in de zorg beter, vindt Sterk.