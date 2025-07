DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer trekt 75 miljoen euro uit om het cellentekort te verkleinen en betaalt dit uit een geldpotje dat eigenlijk is bedoeld voor de oprichting van een constitutioneel hof. Een meerderheid steunt het wijzigingsvoorstel hierover van D66, waaronder NSC. Op aandringen van NSC is in het coalitieakkoord een hof beloofd dat wetten gaat toetsen aan de grondwet. Maar de toekomst hiervan is onzeker geworden na de val van het kabinet.