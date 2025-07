Drinkwaterraad moet tekort aan drinkwater in Utrecht voorkomen

UTRECHT (ANP) - In de provincie Utrecht gaat een Drinkwaterraad ervoor zorgen dat er vanaf 2030 voldoende drinkwater beschikbaar is. De raad moet procedures versnellen om nieuwe drinkwaterbronnen te vinden en kijkt ook naar nieuwe manieren om water te zuiveren en mogelijkheden om drinkwater te besparen. De Drinkwaterraad komt in september voor het eerst bijeen, meldt de provincie.

De drinkwatervoorziening staat onder druk door de gevolgen van klimaatverandering en een groeiend aantal inwoners. Door het veranderende klimaat zijn er vaker periodes van droogte waarin veel water wordt verbruikt terwijl de drinkwaterbedrijven beperkte voorraden hebben. "Als we op nieuwe plekken drinkwater willen winnen vraagt dat om zorgvuldige voorbereiding die vaak veel tijd kost. Het kan wel vijftien jaar duren voordat een waterwinning in gebruik is. Met de Drinkwaterraad gaan we meer sturen op versnelling", aldus Has Bakker, gedeputeerde water en bodem.