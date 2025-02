Kamer praat na reces pas verder over wetsvoorstel kennismigratie

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer stelt de verdere behandeling van een wetsvoorstel over kennismigratie uit tot na het voorjaarsreces van volgende week. Partijen dienden bij elkaar vijftien wijzigingsvoorstellen in. Asielminister Marjolein Faber (PVV) liet woensdag al aan het begin van het Kamerdebat over het wetsvoorstel weten die nog niet allemaal van een oordeel te kunnen voorzien.

Het wetsvoorstel voorziet in de inpassing in de Nederlandse wet van een nieuwe Europese verordening die het voor kennismigranten makkelijker moet maken in de EU aan de slag te gaan. Daarover leven in de Kamer veel zorgen. De meeste wijzigingsvoorstellen, ook wel amendementen genoemd, zijn bedoeld om de voorwaarden waaronder mensen naar Nederland kunnen komen, aan te scherpen.

Faber wil deze voorwaarden liever niet in de wet verankeren. Zij wil daarin alleen de beslistermijnen regelen die de verordening voorschrijft, en al het andere vastleggen in een algemene maatregel van bestuur (AMvB). Op die manier kunnen later wijzigingen worden doorgevoerd, zonder dat daarvoor opnieuw een wetsbehandeling nodig is. Maar daar nam de Kamer geen genoegen mee, waarop het wetgevingsdebat vroegtijdig werd afgebroken.