ILT: bedrijven die met explosievenhonden werken vaak in de fout

DEN HAAG (ANP) - De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft tekortkomingen geconstateerd bij elf bedrijven die honden trainen en begeleiden om explosieven op te sporen. In totaal inspecteerde de ILT in de tweede helft van 2024 veertien van deze zogeheten Explosive Detection Dogs-bedrijven. Bij de bedrijven die de fout in gingen, ontbraken bijvoorbeeld de juiste vergunningen of werden de explosieven onveilig opgeslagen.

Bedrijven die met explosieven werken, moeten zich houden aan de Wet explosieven civiel gebruik (Wecg), zo legt de inspectie uit. Zo is voor het transport van explosieven een overbrengingsvergunning nodig van de gemeente die de eindbestemming is van het transport. En voor de opslag van de explosieven moet een locatie worden gebruikt waarvoor de omgevingsdienst een vergunning heeft afgegeven.

Tien van de geïnspecteerde bedrijven hadden geen zogeheten overbrengingsvergunning. "Zonder overbrengingsvergunning kunnen er onveilige situaties ontstaan, omdat overheidsdiensten dan niet weten dat er explosieven onderweg zijn naar een bepaalde locatie." Bovendien kan de locatie van bestemming dan niet van tevoren worden getoetst op geschiktheid voor de opslag van explosieven, wat gevaarlijk kan zijn voor de omgeving.

Geen omgevingsvergunning

Verder constateerde de inspectie dat negen bedrijven geen omgevingsvergunning hadden. Bij zes daarvan lagen de explosieven niet opgeslagen op een vergunde locatie, maar in een kantoorruimte waar mensen werkten of in een bedrijfsauto die na werktijd in een woonwijk werd geparkeerd. Daarnaast bleek bij drie bedrijven de overeenkomst voor opslag door een externe partij alleen op papier te bestaan.

Deze negen bedrijven zijn door de ILT gesommeerd om de explosieven direct op te slaan op een vergunde locatie. Bij een hercontrole door de inspectie bleek dat alle explosieven inmiddels liggen opgeslagen op een dergelijke locatie. De bedrijven die niet over een overbrengingsvergunning beschikten, hebben die na de waarschuwing van de ILT inmiddels bijna allemaal binnen.