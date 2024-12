Kamer roept Keijzer terug: toch nestkastjes in nieuwbouw

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer wil toch dat bouwers worden verplicht om bij nieuwbouw nestkastjes te plaatsen voor bijvoorbeeld vleermuizen of gierzwaluwen, tegen de zin in van woonminister Mona Keijzer. Een nipte meerderheid steunde dat voorstel van GroenLinks-PvdA en andere partijen, waaronder coalitiepartij NSC.

Keijzer wilde het voorschrift schrappen omdat ze de regels overbodig vindt. Zij wees erop dat kopers zelf kunnen kiezen voor bijvoorbeeld neststenen in hun nieuwbouwhuis.

Maar volgens een Kamermeerderheid leidt haar besluit juist tot veel meer gedoe. Als er geen landelijke norm komt, hebben bouwers namelijk te maken met de voorschriften die per gemeente kunnen verschillen. Door een nationale standaard kunnen de nestkastjes of -stenen op grotere schaal worden gemaakt, wat weer geld scheelt, redeneren de partijen.

Het is nog niet bekend wat Keijzer met de motie gaat doen. Eerder zei ze het er "hartstochtelijk" mee oneens te zijn. Keijzer was bovendien verbaasd dat coalitiepartij NSC de motie mede heeft ingediend. Het kabinet wil geen extra milieu- of duurzaamheidseisen en NSC heeft haar handtekening gezet onder het regeerakkoord, hield Keijzer het NSC-Kamerlid Merlien Welzijn voor.