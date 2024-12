Mensen worden gelukkiger en gezonder van cultuur. En het levert nog geld op ook

Een intrigerend toneelstuk, een spannende film of een museum vol verrassende kunst, het kan enorm verrijkend zijn om je tijd aan cultuur te besteden. Onderzoek bewijst nu ook: culturele activiteiten zijn goed voor je gezondheid en welzijn.

Ze leveren bovendien jaarlijks miljarden op aan een verbeterde kwaliteit van leven en een hogere productiviteit. Dat is de conclusie van het eerste grote Britse onderzoek dat de impact van kunst op de fysieke en mentale gezondheid kwantificeert.

Zelfs een sporadisch bezoek aan een cultureel evenement of deelname aan een creatieve activiteit, levert een reeks voordelen op, zoals pijnverlichting, een verminderde afhankelijkheid van medicijnen en een afname van depressie.

“De aanwezigheid bij uitvoerende kunst, zoals toneel, musicals en ballet, en vooral deelname aan muziek, wordt in verband gebracht met vermindering van depressie en pijn en een verbeterde kwaliteit van leven”, zegt onderzoeker Matthew Bell van Frontier Economics in The Guardian. “We kunnen deze effecten waarderen in termen van lagere zorgkosten, hogere productiviteit op het werk en een verbeterde kwaliteit van leven.” Het kan zelfs helpen om het begin van dementie uit te stellen.

Niet bezuinigen maar investeren

Professor Daisy Fancourt zegt dat uit de studie blijkt dat “deelname aan kunst diverse en tastbare effecten heeft op de gezondheid: van het beschermen tegen cognitieve achteruitgang, tot het verminderen van psychische problemen, het vergroten van welzijn en het verlichten van pijn en stress. Dat werkt via dezelfde neurologische en fysiologische paden als medicatie. Het vermindert eenzaamheid en helpt fysieke functies te behouden, waardoor kwetsbaarheid en leeftijdsgebonden fysieke achteruitgang worden tegengegaan.”

Het consumeren van cultuur en het deelnemen aan creatieve activiteiten, zoals schilderen, levert een persoon jaarlijks gemiddeld ruim 1200 euro op, voegt Bell toe. In totaal wordt het VK jaarlijks bijna 10 miljard euro rijker door cultuur, stellen de onderzoekers.

De bevindingen “wijzen uit dat niet alleen verdere investeringen in kunst waardevol kunnen zijn als onderdeel van een preventieve gezondheidsagenda, maar ook dat bezuinigingen op kunst als een risico voor de volksgezondheid moeten worden beschouwd, met economische gevolgen voor zowel individuen als de samenleving”, zegt Fancourt.

Bron: The Guardian