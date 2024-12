Kamer steunt voorstel haatmisdrijven zwaarder te bestraffen

DEN HAAG (ANP) - Misdrijven met een discriminerend motief (zogeheten haatmisdrijven) kunnen in de toekomst met een derde zwaarder worden bestraft. De Tweede Kamer steunde donderdag bijna unaniem het initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks-PvdA en de ChristenUnie. Alleen Forum voor Democratie stemde tegen.

De ChristenUnie en GroenLinks werken al sinds 2018 aan het voorstel dat moet zorgen voor meer bescherming van joden, moslims en mensen uit de lhbti-gemeenschap. "Het gaat erom dat wij om hen heen gaan staan en hen beschermen tegen haat en geweld. Het is al guur genoeg in de samenleving", zei Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) tijdens de behandeling van het voorstel.

Timmermans en zijn mede-indiener Mirjam Bikker van de ChristenUnie vinden dat het discriminatoire aspect in strafzaken te weinig wordt meegenomen. In hun voorstel gaat het om strafverzwaring voor bestaande delicten; er worden geen nieuwe zaken strafbaar gesteld. Het aantal haatmisdrijven is de afgelopen jaren in Nederland toegenomen.