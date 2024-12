Kamer wil dat Hermans nu al naar afbouw fossiele regelingen kijkt

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer wil dat klimaatminister Sophie Hermans komend voorjaar ook met "concrete voorstellen" komt om regelingen die de fossiele industrie bevoordelen af te bouwen. Zij heeft al aangekondigd dan met een aanvullend pakket klimaatmaatregelen te komen, en daar moet zij die voorstellen bij betrekken. Een nipte meerderheid is dat eens met oppositiepartij GroenLinks-PvdA.

Het klimaatvraagstuk vormt een mogelijk struikelblok voor het rechtse kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB. Zij hebben afgesproken dat de bestaande klimaatdoelen gehaald moeten worden, maar met name de PVV staat niet te springen bij de extra maatregelen die daar volgens een recente doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor nodig zijn.

In het coalitieakkoord is ook afgesproken dat fossiele subsidies en belastingkortingen worden afgebouwd, maar ook dat dit in Europees verband moet gebeuren. Dat weerhield NSC er niet van voor de oproep van GroenLinks-PvdA te stemmen. Die haalde daardoor net aan een meerderheid. PVV, VVD en BBB stemden tegen.