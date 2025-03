Kamerleden willen dat Faber meer opvangplekken Oekraïners regelt

DEN HAAG (ANP) - Coalitiepartijen VVD en NSC en oppositiepartijen GroenLinks-PvdA en D66 vinden dat migratieminister Marjolein Faber meer moet doen om opvangplekken te regelen voor Oekraïners. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vreest dat gemeenten binnenkort niet meer in staat zijn om alle gevluchte Oekraïners op te vangen door een tekort aan plekken. Tijdens een debat hierover kondigde de PVV-minister ondanks aandringen van Kamerleden geen extra maatregelen aan.

Gemeenten lopen er onder andere tegenaan dat de bijdrage vanuit het Rijk van 44 euro per dag voor elke opgevangen Oekraïner lang niet altijd voldoende is. Op kritische vragen hierover wijst Faber erop dat gemeenten om meer geld kunnen vragen, al moeten ze wel hard maken dat het nodig is. Diederik Boomsma (NSC) vreest dat gemeenten toch terughoudend worden als zij voor het genoemde bedrag geen opvangplek kunnen regelen.