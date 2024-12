Kamermeerderheid wil één doorstroomtoets voor achtstegroepers

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet moet met een plan komen om alle leerlingen van groep 8 dezelfde doorstroomtoets te laten maken, vindt een Kamermeerderheid. Nu kunnen basisscholen nog kiezen uit zes toetsen en staatssecretaris Mariëlle Paul (Funderend Onderwijs) noemde het vorige week bij een debat "geen optie" om terug te gaan naar één. Ze benadrukte dat op verzoek van het onderwijsveld en de Tweede Kamer zelf doorstroomtoetsen van verschillende aanbieders zijn.

In de motie wordt de regering gevraagd te "verkennen wat er nodig is om te komen tot één doorstroomtoets" en met een mogelijke planning te komen. Het verzoek van Ilana Rooderkerk (D66) werd gesteund door SP, GroenLinks-PvdA, PvdD, DENK, Volt, JA21, ChristenUnie en coalitiepartijen NSC en BBB.

De voor het middelbareschooladvies belangrijke eindtoets is vorig schooljaar vervangen door een doorstroomtoets. Het is aan de basisschool om te kiezen voor een van de zes toetsaanbieders. Na een analyse van de eerste toetsresultaten klaagde de PO-Raad dat dit oneerlijk is voor de achtstegroepers. De gekozen toets is volgens de sectorvereniging van invloed op het resultaat en mogelijk ook op het eventueel aanpassen van het advies voor de basisschoolleerlingen.

Paul haalde juist uit een analyse van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) dat de verschillende toetsen tot vergelijkbare resultaten komen. De onderzoekers zagen wel verschillen in de resultaten van de verschillende toetsen. Maar die kwamen volgens hen door de niveauverschillen tussen leerlingen en niet door de toetsen zelf.