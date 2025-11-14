Kamernet: minder kamers beschikbaar en huurprijzen stijgen

ROTTERDAM (ANP) - Studenten hebben volgens het platform Kamernet steeds meer moeite om een kamer te vinden. In de maanden juli, augustus en september, rond het begin van het nieuwe collegejaar, was het aanbod op de site ruim 8 procent lager dan in dezelfde maanden vorig jaar. De gemiddelde huurprijs was juist met meer dan 3 procent gestegen, meldt de veelgebruikte zoekwebsite voor studentenkamers.

Kamernet baseert zich op kamers en appartementen die via de site te huur werden aangeboden. In het derde kwartaal vorig jaar stonden 5937 kamers op het platform, dit jaar 5453. Kamers van woningcorporaties zijn in het overzicht niet meegerekend.

In Leiden ligt de gemiddelde huurprijs ruim 27 procent hoger. Vorig jaar was een student 472 euro per maand kwijt voor een doorsnee kamer die op Kamernet stond, nu 600 euro. In Den Haag en Delft zijn de prijzen met ongeveer 14 procent gestegen. Amsterdam is de duurste stad met gemiddeld 950 euro per maand. In Breda en Eindhoven zijn studenten juist minder dan vorig jaar kwijt om een kamer te huren.

Volgens Kamernet is het voor particulieren minder aantrekkelijk geworden om kamers te verhuren aan studenten. Dat komt door strengere regels en hogere kosten. "Deze verhuurders zien meer voordeel in het verkopen van hun woning, vooral door de huidige hoge verkoopprijzen, in plaats van geconfronteerd te worden met stijgende kosten, maximale huurprijzen en onzekerheid door regelgeving", aldus het platform.