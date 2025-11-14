ING rekent in 2026 op lagere energierekening voor huishoudens

AMSTERDAM (ANP) - De energierekening voor Nederlandse huishoudens pakt volgend jaar waarschijnlijk gunstiger uit. ING Research heeft becijferd dat huishoudens met een gemiddeld energieverbruik naar verwachting zo'n 4 procent minder voor gas en stroom hoeven te betalen.

De deskundigen van de bank stellen dat dit te danken zal zijn aan lagere variabele leveringstarieven. Daarbij wijzen ze erop dat het aanbod van gas op de internationale gasmarkt flink zal toenemen door de uitbreiding van de capaciteit voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng).

Deze ontwikkeling compenseert volgens de kenners al aangekondigde hogere vaste kosten en een stijging van de gasbelasting. Voor huishoudens waarvan het huis al helemaal van het gas af is, kan de daling van de energierekening zelfs extra oplopen. Dan zou het om een korting van 9 procent kunnen gaan.

In de berekeningen is ING uitgegaan van gelijkblijvend energieverbruik. Wie volgend jaar opeens flink meer stroom of gas afneemt dan dit jaar, zal natuurlijk wel een hogere rekening kunnen verwachten.

De bank keek ook naar de betaalbaarheid van energie, dus hoe de uitgaven zich ontwikkelen ten opzichte van iemands inkomen. Dit jaar is een doorsneehuishouden met een gemiddeld energieverbruik zo'n 4,4 procent van zijn besteedbaar inkomen kwijt aan energie. In 2026 verbetert dat waarschijnlijk naar ongeveer 4,1 procent.