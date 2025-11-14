ECONOMIE
Families in beroep tegen seponering strafzaak tegen Boeing

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 november 2025 om 1:05
anp141125004 1
WASHINGTON (ANP) - Families van enkele slachtoffers van twee dodelijke crashes met de Boeing 737 MAX, waarbij 346 mensen omkwamen, hebben een Amerikaans hof van beroep gevraagd een beslissing van een rechter terug te draaien. Deze rechter had een verzoek van het ministerie van Justitie goedgekeurd om een strafzaak tegen de vliegtuigbouwer te seponeren.
Rechter Reed O'Connor van de Amerikaanse districtsrechtbank in Fort Worth, Texas, keurde op 6 november het verzoek van het ministerie van Justitie goed, maar uitte scherpe kritiek op de beslissing van de overheid en gaf aan dat hij het er niet mee eens was dat het seponeren van de zaak in het publieke belang was.
De families hebben gevraagd zijn beslissing terug te draaien, omdat het ministerie van Justitie volgens hen hun rechten als slachtoffers van een misdrijf heeft geschonden toen het een deal met Boeing sloot.
Woensdag werd bekend dat de Amerikaanse vliegtuigbouwer een schadevergoeding van 28,45 miljoen dollar (24,56 miljoen euro) moet betalen aan de weduwnaar van een slachtoffer van de crash van een toestel van Ethiopian Airlines in 2019.
