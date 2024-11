Kapster beschuldigt MMA-vechter Conor McGregor van brute verkrachting: ‘Ik dacht dat ik doodging’

De Ierse kapster Nikita Ní Laimhín (35) heeft een forse schadevergoeding geëist van MMA-vechter Conor McGregor. Ze beschuldigt hem van gewelddadige verkrachting na een kerstfeest in 2018 in een hotel in Dublin.

Ní Laimhín, moeder van een zevenjarige dochter, stelt dat ze na het feest werd aangevallen door McGregor en een vriend van hem. In de rechtbank vertelde ze dat ze tegen McGregor opkeek. “Hij was een held voor ons”, verklaarde ze tegenover de rechter.

'Geen engel'

McGregors raadsman gaf toe dat zijn cliënt ‘geen engel’ is. Tijdens de zitting kwam naar voren dat zowel Ní Laimhín als McGregor en zijn vrienden die avond alcohol en cocaïne hadden gebruikt. Op het feest was er nog niets aan de hand. Nadat Ní Laimhín even terug was gegaan naar haar kapsalon, besloot ze weer contact te zoeken met de MMA-vechter. Ze werd even later samen met een vriendin opgehaald door de vechter en zijn chauffeur.

Er ging op de achterbank van McGregors auto een flinke hoeveelheid cocaïne rond, en uiteindelijk belandde het gezelschap in een hotelsuite, waar de MMA’er zich volgens Ní Laimhín op haar stortte en tegen haar wil twee keer seks met haar had.

Per ambulance naar het ziekenhuis

Later verzamelde de politie foto’s van Ní Laimhíns verwondingen. Er zijn blauwe plekken op haar handen en armen te zien, en een bloedende kras over haar borst. Ze zegt ook dat McGregor haar een paar keer bijna heeft gewurgd. “Ik verzette me niet meer, want ik dacht dat mijn laatste uur had geslagen”, zegt zij.

Ní Laimhín keerde in shock terug naar huis, waarna haar moeder de politie belde. Een ambulance bracht haar vervolgens naar het ziekenhuis.

Angst

McGregor heeft aangegeven dat de seks met wederzijdse instemming plaatsvond. Omdat Ní Laimhín pas later aangifte deed, beweert de vechter dat ze hem probeert af te persen. Zijn advocaat noemde haar een ‘gold digger’ en een ‘oplichter’. Ní Laimhín zegt echter dat ze lang wachtte met haar aangifte uit angst voor de vechter.

Nu ligt het oordeel in handen van een jury van acht vrouwen en twee mannen, die de komende weken moeten beslissen over de schuldvraag en een eventuele schadevergoeding. Engelse media melden dat Ní Laimhín 1,75 miljoen pond aan schadevergoeding zou hebben geëist.