Aanklager wil Gérard Depardieu berechten voor verkrachting

Het parket van Parijs wil de Franse acteur Gérard Depardieu laten berechten in een verkrachtingszaak. Dat meldt de Franse nieuwszender BFMTV donderdag. De zaak gaat om twee verkrachtingen die in augustus 2018 zouden hebben plaatsgevonden.

Actrice Charlotte Arnould had in 2018 al aangifte gedaan tegen de Franse ster. De actrice beweert in 2018 op 22-jarige leeftijd te zijn verkracht door de acteur. De zaak werd in juni 2019 geseponeerd vanwege een gebrek aan bewijs, maar in 2020 werd het onderzoek in de verkrachtingszaak heropend.

De 75-jarige Depardieu, die geldt als een grote ster in de Franse filmwereld, werd de afgelopen jaren vaker beschuldigd van seksueel misbruik. De acteur moet in oktober voor de rechter verschijnen voor twee andere aanklachten van seksueel misbruik. Depardieu heeft de aantijgingen tegen hem altijd ontkend.