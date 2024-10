Vrijspraak ex-Moamdirecteur van verkrachting, ontucht bestraft

AMSTERDAM (ANP) - De rechtbank in Amsterdam heeft woensdag voormalig Moamdirecteur Martijn N. (36) vrijgesproken van zes verkrachtingen van jonge mannen en twee pogingen daartoe. De rechtbank bevond N. wel schuldig aan twee gevallen van ontucht met minderjarigen en een aanranding. Daarvoor heeft zij N. achttien maanden cel opgelegd, waarvan acht maanden voorwaardelijk.

De rechtbank moest de zes aangiftes van verkrachting en de twee pogingen toetsen aan de regels die golden vóór 1 juli van dit jaar, toen de nieuwe wet seksuele misdrijven in werking trad.

Tot die datum waren de criteria voor het bewezen verklaren van verkrachting - zoals geweld, dreigen met geweld of dwang - veel strenger dan nu het geval is. Volgens de rechtbank is er onvoldoende sprake geweest van dergelijke elementen. De beschuldigingen dateren uit de periode 2011-2021.

Het Openbaar Ministerie had acht jaar cel tegen N. geëist.