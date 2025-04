Kardinaal Wim Eijk naar Vaticaanstad voor uitvaart paus

UTRECHT (ANP) - Kardinaal Wim Eijk is zaterdag aanwezig bij de uitvaart van paus Franciscus. Het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland vertrekt op korte termijn naar Vaticaanstad. Ook bisschop Jan Hendriks gaat ernaartoe. Of er nog andere bisschoppen vanuit Nederland aansluiten, is nog niet bekend.

De plechtigheid voor de maandag overleden paus is zaterdag om 10.00 uur bij de Sint-Pietersbasiliek. Het lichaam van de paus wordt woensdagochtend overgebracht naar de basiliek. Daar kunnen belangstellenden tot en met vrijdag afscheid nemen.

Hoe de delegatie voor de uitvaart vanuit Nederland eruitziet is nog onduidelijk.

Eijk zal na de uitvaart mogelijk in Rome blijven voor het conclaaf. Daar is hij als enige Nederlander bij. Het kiezen van een nieuwe paus begint over ongeveer twee weken.