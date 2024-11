Karremans wil eerst in gesprek over onderzoek dicht borstweefsel

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Vincent Karremans (Preventie) zegt dat hij gaat strijden voor de verbetering van kankeronderzoek bij dicht borstweefsel, maar hij wil de Tweede Kamer nog niet toezeggen of het gaat lukken. Bij vrouwen met dicht borstweefsel is op een mammografie moeilijker te zien of zij kwaadaardige tumoren hebben. Op dit moment worden vrouwen niet ingelicht dat zij dit weefsel hebben en dus ook grotere risico's lopen. Het gaat om ongeveer 80.000 vrouwen per jaar.

Het is volgens radiologen beter dat bij deze vrouwen het borstweefsel op een andere, nauwkeuriger manier wordt onderzocht, bijvoorbeeld via een MRI-scan. De vraag is of daarvoor voldoende capaciteit is in de ziekenhuizen, zei Karremans. Het grote probleem is volgens hem het tekort aan personeel, maar het beeld daarover is divers, gaf hij toe in een debat over preventie. Het zorgveld geeft aan dat het wel mogelijk is. De staatssecretaris wil dit nog uitzoeken en gaat in gesprek met radiologen, de borstkankervereniging en de Gezondheidsraad over de kwestie. Karremans zei geen aansporing van de Kamer te hoeven om stappen te zetten op dit terrein. Hij memoreerde dat zijn moeder overleed aan kanker toen hij zestien was, nadat er iets was gemist in eerder onderzoek.

In ieder geval VVD, GroenLinks-PvdA, D66 en BBB willen dat vrouwen sowieso altijd te horen krijgen dat zij dicht borstweefsel hebben, ook als een vervolgtraject niet meteen mogelijk zou zijn. "Het is een recht van vrouwen om informatie over hun eigen lichaam te krijgen", vindt Wieke Paulusma van D66, die erop wees dat er al genoeg onderzoek ligt over de voordelen. "De bal ligt voor open doel, de staatssecretaris hoeft die alleen maar binnen te schoppen", aldus de D66'er. Het raakt haar persoonlijk dat dit nog steeds niet gebeurt en ze dringt aan op tempo. "Vrouwen worden ziek, overlijden, en we kunnen er wat aan doen." Paulusma snapt de persoonlijke motivatie van Karremans, maar proeft toch politieke terughoudendheid.