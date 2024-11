Duizenden Volkswagen-medewerkers demonstreren voor hoofdkantoor

WOLFSBURG (ANP/AFP) - Duizenden Volkswagen-medewerkers hielden donderdag een demonstratie tegen de drastische bezuinigingsplannen van de in moeilijkheden verkerende Duitse autofabrikant. Tegelijkertijd zijn belangrijke nieuwe gesprekken tussen de bedrijfsleiding en vakbonden van start gegaan.

Ongeveer 6000 werknemers uit heel Duitsland namen deel aan de protestbijeenkomst voor het hoofdkantoor van Volkswagen in Wolfsburg. Ze zwaaiden met spandoeken met teksten als 'Vecht voor onze toekomst' en 'Solidariteit wint'.

De gesprekken van donderdag zijn de derde ronde sinds Volkswagen in september liet weten aan fabriekssluitingen in Duitsland te denken. Dat zou tienduizenden banen kunnen kosten, vreesde de ondernemingsraad van het concern.

Loonsverlagingen voorgesteld

Vakbond IG Metall wil dat het management afziet van de plannen. De bond heeft loonsverlagingen voorgesteld om een massaontslag te voorkomen. Maar daarbij werd ook gedreigd dat als het management fabriekssluitingen niet uitsluit, er stakingen komen van een omvang die Duitsland "tientallen jaren" niet heeft gezien, mogelijk al vanaf volgende maand.

Volkswagen, dat ook merken als Porsche en Škoda heeft, worstelt met verschillende uitdagingen. Zo maakt het concern in eigen land hoge kosten en lopen de verkopen in de belangrijke Chinese markt terug. Daarnaast valt de vraag naar elektrische auto's tegen, nu in veel landen stimuleringsmaatregelen worden afgebouwd.