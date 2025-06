Keijzer geeft geen uitsluitsel over toepassen dwang spreidingswet

DEN HAAG (ANP) - Demissionair minister Mona Keijzer (Volkshuisvesting) wil niet zeggen of ze binnenkort overgaat tot de dwangmaatregelen die de spreidingswet biedt. De deadline voor gemeenten om voor voldoende asielopvanglocaties te zorgen, is over twee weken.

De BBB-minister, die nu ook verantwoordelijk is voor de huisvesting van asielzoekers, begint over het beperken van de instroom als ze gevraagd wordt naar de spreidingswet. "Ik begrijp heel goed dat gemeenten moeite hebben om hun bewoners te overtuigen. Dat is natuurlijk wat hier achter vandaan komt. Dus de instroom moet naar beneden, we houden het op deze manier niet vol in Nederland."

Demissionair vicepremier Eddy van Hijum, namens NSC ook verantwoordelijk voor internationale afspraken over migratie, wil nog altijd de spreidingswet intrekken. "Dat staat in ons verkiezingsprogramma en ook in het hoofdlijnenakkoord. Vanuit het kabinet gezien komt dat niet ter discussie te staan."