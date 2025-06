Lagere straf Vlaamse leider extreemrechtse club in hoger beroep

GENT (ANP/BELGA) - De voormalige Belgische parlementariër en oprichter van de extreemrechtse Vlaamse jongerenbeweging Schild en Vrienden Dries van Langenhove heeft in hoger beroep een lagere straf gekregen van het gerechtshof in Gent. Van Langenhove werd maart vorig jaar veroordeeld tot één jaar cel wegens racisme en tien maanden voorwaardelijke celstraf voor inbreuk op de wapenwet, samen met een boete van 24.000 euro. Zijn straf is nu verlaagd naar een jaar cel met uitstel, wat betekent dat hij niet direct vast komt te zitten.

Pas als Van Langenhove binnen een bepaalde periode hetzelfde gedrag laat zien als waarvoor hij veroordeeld is, moet hij zijn celstraf gaan uitzitten. Ook is zijn geldboete verlaagd naar 1600 euro.

Van Langenhove zat in het Belgische parlement namens Vlaams Belang. In 2018 kwam aan het licht dat hij en andere leden van Schild en Vrienden in chatgroepen racistische, antisemitische, seksistische en gewelddadige afbeeldingen en commentaren deelden.