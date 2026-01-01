ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kim Jong-un prijst Noord-Koreaanse troepen in 'vreemd land'

Samenleving
door anp
donderdag, 01 januari 2026 om 2:37
anp010126012 1
PYONGYANG (ANP/AFP) - De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft in zijn nieuwjaarstoespraak de troepen geprezen die momenteel strijden in een "vreemd land" - hoogstwaarschijnlijk Oekraïne. In de boodschap, die donderdag door staatspersagentschap KCNA werd verspreid, onderstreepte hij de onverwoestbare alliantie met Rusland.
Hoewel Kim Oekraïne niet bij naam noemde, richtte hij zich specifiek tot eenheden die "overzeese operaties" uitvoeren. "Ik mis jullie nu het hele land in een feestelijke sfeer verkeert, terwijl jullie moedig vechten op de slagvelden", aldus de leider. Hij voegde eraan toe dat de troepen worden gesteund door zowel Pyongyang als Moskou.
Volgens westerse inlichtingendiensten heeft Noord-Korea duizenden militairen gestuurd om de Russische invasie van Oekraïne te ondersteunen. Zuid-Korea schat dat er al zeker zeshonderd Noord-Koreanen zijn gesneuveld in de oorlog. In ruil voor de troepen zou Noord-Korea financiële steun, voedsel en militaire technologie van Rusland ontvangen.
loading

POPULAIR NIEUWS

bedbugs-matress-seam-close-photo-600nw-2644077807

Onzichtbare indringers: wat bedwantsen en zilvervisjes zeggen over je gezondheid

anp 516587105

Hoeveel oliebollen of appelflappen moet je eten om een kilo aan te komen?

anp 516415884

Traditie: waarom er elk jaar een schaal oliebollen op tafel staat tijdens oud en nieuw

senior-koppel-dat-computer-gebruikt-en-aantekeningen-maakt-tijdens-het-analyseren-van-hun-huisfinancien

2026 wordt voor veel mensen met pensioen een bijzonder goed jaar

ANP-520293667

Meteoroloog verbaasd door weermodel: "Lang niet gezien"

91985960 l

Tip voor vannacht: maak een video van je dronken tiener

Loading