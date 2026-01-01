Kim Jong-un prijst Noord-Koreaanse troepen in 'vreemd land'

PYONGYANG (ANP/AFP) - De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft in zijn nieuwjaarstoespraak de troepen geprezen die momenteel strijden in een "vreemd land" - hoogstwaarschijnlijk Oekraïne. In de boodschap, die donderdag door staatspersagentschap KCNA werd verspreid, onderstreepte hij de onverwoestbare alliantie met Rusland.

Hoewel Kim Oekraïne niet bij naam noemde, richtte hij zich specifiek tot eenheden die "overzeese operaties" uitvoeren. "Ik mis jullie nu het hele land in een feestelijke sfeer verkeert, terwijl jullie moedig vechten op de slagvelden", aldus de leider. Hij voegde eraan toe dat de troepen worden gesteund door zowel Pyongyang als Moskou.

Volgens westerse inlichtingendiensten heeft Noord-Korea duizenden militairen gestuurd om de Russische invasie van Oekraïne te ondersteunen. Zuid-Korea schat dat er al zeker zeshonderd Noord-Koreanen zijn gesneuveld in de oorlog. In ruil voor de troepen zou Noord-Korea financiële steun, voedsel en militaire technologie van Rusland ontvangen.