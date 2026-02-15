ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dagcreme van de Lidl (€2) scoort veel beter dan Lancôme (€23) en La Mer (€205)

Economie
door Redactie
zondag, 15 februari 2026 om 18:41
schermafbeelding 2024 04 02 om 072958
De dagcrème van het merk Cien, verkrijgbaar bij Lidl voor nog geen 2 euro, heeft in een gezaghebbende consumententest beter gescoord dan veel duurdere luxemerken. Deze bevindingen zijn afkomstig van de Duitse consumentenorganisatie Stiftung Warentest en Testaankoop, die de vergelijking hebben uitgevoerd.
Het is opmerkelijk – maar niet voor het eerst – dat een product met een dergelijk lage prijs beter presteert dan de concurrentie die vaak vele malen duurder is.
De dagcrème van Cien is specifiek geprezen in vergelijking met topmerken zoals Lancôme Nutrix, dat ongeveer 23 euro kost, en Ringana, dat rond de 60 euro geprijsd is.
Het is ook vermeldenswaard dat de duurste dagcrème in de test, The Moisturizing gel cream van La Mer, als verliezer uit de bus kwam ondanks de hoge prijs. La Mer kost bij de Bijenkorf € 205.

Lees ook

Deze bubbelwijn van Lidl is beter dan champagneDeze bubbelwijn van Lidl is beter dan champagne
Lidl heeft weer beste wijn ter wereld. Voor maar zes euroLidl heeft weer beste wijn ter wereld. Voor maar zes euro
Lidl verkoopt voortaan drie keer zoveel vegetarische productenLidl verkoopt voortaan drie keer zoveel vegetarische producten
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-550706170

Zelensky over 'verdwenen' Poetin: 'hij heeft niet vel tijd meer'

120357064 l normal none

Welke bloedgroep komt het minst voor in Nederland en België?

93898388_m

De drie unieke manieren waarop slimme mensen denken

il_1588xN.7132645026_5113

Meer dan helft Nederland steunt delen MAGA-ideologie

170524-pope-trump-cr-0444_crop

Trump-adviseur Bannon wilde de paus omverwerpen.

Loading