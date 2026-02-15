Trump-adviseur Bannon wilde de paus omverwerpen.

Voormalig topadviseur van Donald Trump Steve Bannon heeft in 2019 plannen gesmeed om paus Franciscus ten val te brengen en zocht daarbij steun bij zedendelinquent Jeffrey Epstein . Dit blijkt uit recent vrijgegeven documenten van het Amerikaanse ministerie van Justitie over het netwerk rond Epstein.

“Ik zal Francis ten val brengen”

In e-mails en chatberichten aan Epstein schreef Bannon onder meer: “Ik zal Francis ten val brengen” en “Laten we Francisco neerhalen”, waarbij hij de paus in één adem noemde met politieke tegenstanders als de Clintons, de Chinese president Xi Jinping en de EU. Volgens de dossiers bespraken Bannon en Epstein de financiering van conservatieve katholieke organisaties als middel om via de binnenkant van de kerk weerstand te organiseren tegen de paus. De bedoeling was om de hervormingsgezinde koers van Franciscus te verzwakken en zijn gezag in conservatieve katholieke kringen te ondermijnen.repo.

Band met Epstein en media-offensief

De stukken tonen aan dat Bannon regelmatig met Epstein communiceerde, ook nadat deze al was veroordeeld voor seksuele misdrijven. Een van de ideeën was om het boek “In the Closet of the Vatican” van de Franse journalist Frédéric Martel te verfilmen, een werk dat kritisch is over hypocrisie en geheimhouding binnen het Vaticaan. Epstein werd daarbij genoemd als mogelijke uitvoerend producent, al is van de filmplannen niets terechtgekomen. Daarnaast deelden de twee artikelen en analyses over de paus en het Vaticaan, waarbij Bannon steevast de aanvallende lijn koos.

Ideologische strijd tegen Franciscus