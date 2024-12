Het Openbaar Ministerie Midden-Nederland gaat een kinderdagverblijf in Huizen vervolgen nadat een 2-jarig jongetje daar in het water was verdronken op 2 april vorig jaar. Volgens het OM heeft het kinderdagverblijf niet genoeg rekening gehouden met het risico op verdrinking in het water bij het terrein. De leidsters die op die dag werkten, worden niet vervolgd.