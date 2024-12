Voor het eerst twee broers in een Ferrari in Formule 1-training

ABU DHABI (ANP) - Voor het eerst in de geschiedenis van de Formule 1 rijden twee broers tegelijk voor hetzelfde team. Ferrari geeft komende vrijdag in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Abu Dhabi de auto van Carlos Sainz aan de Monegask Arthur Leclerc. Hij is de jongere broer van vaste Ferrari-rijder Charles Leclerc.

De Italiaanse renstal meldde verder dat Arthur Leclerc ook in actie komt in de testraces op het circuit van Yas Marina na de laatste grand prix van dit seizoen. De 24-jarige Arthur reed voorheen in de Formule 2. Dit jaar was hij actief in het langeafstandsracen (endurance) en won de 4 Uur van Imola.

Sainz keert terug voor de tweede training en zal in Abu Dhabi zijn laatste race in een Ferrari rijden. De Spanjaard maakt in 2025 de overstap naar Williams. Hij draagt het stoeltje bij Ferrari over aan Lewis Hamilton, de zevenvoudige wereldkampioen die Mercedes na vele succesvolle jaren verlaat.

Ferrari maakt nog kans op het kampioenschap bij de constructeurs, maar de achterstand op McLaren is vrij groot en het zal niet meevallen het gat van 21 punten goed te maken. "Laten we eerlijk zijn, het is een mathematische mogelijkheid en in werkelijkheid heel moeilijk om te realiseren, maar bij Ferrari houden we van uitdagingen", zegt teambaas Fred Vasseur in een persmededeling.