Kinderen Pelicot teleurgesteld over straffen in verkrachtingszaak

AVIGNON (ANP/AFP) - De drie kinderen van Gisèle Pelicot (72) zijn teleurgesteld over de straffen die zijn opgelegd in de verkrachtingszaak rond hun ouders, zegt een familielid tegen persbureau AFP. De straffen zouden te mild zijn. De kinderen zijn volgens het familielid niet van plan hun vader te spreken.

Dominique Pelicot (72) drogeerde zijn toenmalige vrouw om haar vervolgens te verkrachten of te laten verkrachten. Hij kreeg donderdagochtend de maximale straf van twintig jaar opgelegd en de vijftig andere beklaagden drie tot vijftien jaar, terwijl vier tot achttien jaar was geëist. Kinderen David, Caroline en Florian waren in de rechtbank om hun moeder te steunen.

Dominique Pelicot kan nog in hoger beroep. Het is niet duidelijk of hij dat gaat doen. Zijn advocaat wil het nog niet uitsluiten. "We gaan de tien dagen die we hebben, gebruiken om te beslissen of we in beroep gaan tegen deze uitspraak", zei ze na de zitting in de rechtbank van Avignon.