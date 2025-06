Kindertransporten vanuit Kamp Vught herdacht

VUGHT (ANP) - Op het buitenterrein van Nationaal Monument Kamp Vught zijn zondagmiddag de kindertransporten van juni 1943 herdacht. Onder anderen Esther en Selma Huffener, kleindochters van oud-gevangene Lotty Huffener die haar zusje verloor, hielden samen een toespraak.

Ook lazen leerlingen van basisschool De Schalm uit Vught de namen voor van de weggevoerde kinderen. Een aantal leerlingen vertelde over de korte levens van enkele kinderen van toen. Bijna 1300 Joodse kinderen, meestal begeleid door slechts een van de ouders, werden op 6 en 7 juni 1943 vanuit Vught via Westerbork gedeporteerd naar vernietigingskamp Sobibor in Polen. Daar werden ze meteen vermoord. Een van hen was Carla, het zusje van Holocaustoverlevende Lotty Huffener.

De gebeurtenis wordt sinds 1999 jaarlijks herdacht bij het kindergedenkteken waarop de namen en leeftijden staan van de weggevoerde kinderen. "We vertellen vandaag het verhaal van onze oma en haar zusje. Op de plek waar zij afscheid moesten nemen 82 jaar geleden", zei Selma Huffener.