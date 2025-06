Schoof op X tegen demonstranten: we zien en horen jullie

DEN HAAG (ANP) - Demissionair premier Dick Schoof heeft op X namens het kabinet gereageerd op de tweede Rode Lijn-demonstratie in Den Haag. "We zien jullie en we horen jullie. Ons doel is uiteindelijk hetzelfde: om zo snel mogelijk een einde te maken aan het leed in Gaza." De premier was volgens de organisatie uitgenodigd om de demonstratie bij te wonen, maar hij zou niets van zich hebben laten horen.

Na de vorige Rode Lijn-demonstratie was er grote kritiek op Schoof en andere bewindslieden omdat zij niet reageerden op het protest dat aan hen was gericht. Pas enkele dagen later zei Schoof de zorgen "echt heel goed" te begrijpen.

Schoof schrijft nu op X dat de beelden en verhalen uit Gaza "door je ziel snijden". Volgens de premier blijft Nederland "zich inzetten voor het stoppen van het geweld en het beëindigen van de humanitaire blokkade." Ook zet Nederland zich "achter de schermen" in voor een staakt-het-vuren, aldus de premier.