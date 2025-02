'Klantenlijst' van Jeffrey Epstein wordt openbaar gemaakt

De "klantenlijst" van Jeffrey Epstein zal worden vrijgegeven door een nieuwe taskforce van de Trump-administratie die belast is met het vrijgeven van federale geheimen.

Anna Paulina Luna, lid van het Congres dat door president Trump is aangesteld om de taskforce te leiden, kondigde dinsdag aan dat de vrijgegeven dossiers onder andere betrekking zouden hebben op de terroristische aanslagen van 11 september, de oorsprong van Covid-19, de moord op president John F Kennedy, UFO's en een lijst met contactpersonen van de in ongenade gevallen financier.

Luna, een vertegenwoordiger van Florida, zei dat de federale overheid "al tientallen jaren informatie achterhoudt" en "het tijd is om Amerikanen de antwoorden te geven die ze verdienen".

Het is niet duidelijk of de klantenlijst verschillen bevat met Epsteins zwarte boekje, waarvan kopieën openbaar zijn gemaakt tijdens hoorzittingen van de rechtbank en waarop hooggeplaatste personen stonden zoals prins Andrew, de voormalige Amerikaanse president Bill Clinton, Bill Gates en Trump zelf. Er werd niet gesuggereerd dat zij iets verkeerd zouden hebben gedaan.

Trump, 78, hield vol dat hij Epsteins huis op de Amerikaanse Maagdeneilanden nooit heeft bezocht en niets wist van het seksueel misbruik van vrouwen en meisjes. "Ik denk niet - ik bedoel, ik ben er niet bij betrokken," vertelde hij een podcast in september in reactie op de suggestie dat hij "enige aarzeling" had getoond over het vrijgeven van documenten met betrekking tot Epstein. "Ik ben nooit naar zijn eiland geweest, gelukkig, maar veel mensen wel," zei Trump, bewerend dat vluchtlogs van Epstein's privéjet Clinton als passagier toonden. Pam Bondi, Trump's nieuw benoemde procureur-generaal, vertelde Fox News vorige week: "We weten dat hij [Clinton] meerdere keren in het vliegtuig zat, dat de Lolita Express heette. Hij is al vele jaren onafgebroken met hem bevriend. Zet dat eens af tegen Donald Trump, die hem meer dan tien jaar niet had gesproken nadat hij hem uit Mar-a-Lago had geschopt wegens slecht gedrag."