Consument wil bloemen zonder gif, maar waar koop je ze?

Driekwart van de Nederlanders denkt positief over bloemen die zonder bestrijdingsmiddelen zijn geteeld. Vier op de tien mensen willen daar best wat meer voor betalen, de meesten maximaal 20 procent, zo komt vlak voor Valentijnsdag naar voren uit een representatieve peiling van onderzoeksbureau Verian in opdracht van milieuorganisatie Natuur & Milieu. Een groot struikelblok voor biologisch verkoopsucces is echter dat vrijwel niemand weet waar in de eigen omgeving bloemen worden verkocht waar geen bestrijdingsmiddelen aan te pas zijn gekomen.

Ruim acht op de tien ondervraagden weet ook niet hoe je kunt herkennen dat geen bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt. Hier bestaan keurmerken voor, zoals EKO en EU-biologisch. De groep die eventueel wil bijbetalen, kan mogelijk nog worden vergroot. Een aanzienlijk deel (28 procent) van de ruim duizend ondervraagden is daar namelijk nog niet over uit en vulde "niet eens, niet oneens" in op de vraag of ze daartoe bereid zijn.

Risico's

Voor de meeste Nederlanders zijn bestrijdingsmiddelen op bloemen niet echt een onderwerp waar ze mee bezig zijn: acht op de tien heeft daar bij het kopen van bloemen nooit bij stilgestaan. Wanneer wordt gevraagd naar de risico's, geeft een grote meerderheid aan risico's te zien voor de bodem en drinkwaterkwaliteit.

Zeven op de tien zien een klein of matig gezondheidsrisico voor zichzelf. Het risico voor mensen die veel met bloemen werken, wordt hoger ingeschat: bijna de helft van de ondervraagden denkt dat zij een "groot" of "zeer groot" risico lopen op gezondheidsproblemen.

Bewuste keuze

“Dit onderzoek laat zien dat Nederlanders bewuste keuzes willen maken, maar simpelweg niet weten waar ze duurzame bloemen kunnen kopen”, reageert de milieuorganisatie Natuur & Milieu. “Het aanbod is helaas ook nog beperkt. Het is tijd dat de bloemensector en overheid hier samen verandering in brengen. Bloemen zonder bestrijdingsmiddelen moeten net zo vanzelfsprekend worden als biologische groenten in de supermarkt.”

Steekproef

Pesticide Action Network Nederland (PAN-NL) heeft een kleine steekproef gedaan om een indruk te krijgen van de middelen op bloemen. De organisatie liet bloemen uit dertien boeketten onderzoeken door een laboratorium. Op alle boeketten zaten residuen van bestrijdingsmiddelen. Van 71 stoffen werden resten gemeten. Daarvan mogen er 28 niet worden gebruikt in de EU. PAN-NL wijst erop dat veel bloementeelt is verplaatst naar landen als Kenia en Ethiopië, waar middelen die in Europa niet meer zijn toegestaan nog volop worden gebruikt. Via import komen ze alsnog in Nederland terecht.

De actiegroep tegen pesticiden pleit voor regels over de concentraties bestrijdingsmiddelen die op bloemen mogen zitten. "De overheid zou net als bij groente en fruit met regelgeving moeten komen. Nu zijn bloemen vogelvrij", stelt PAN-NL.

Natuur & Milieu komt met de volgende concrete stappen:

– Een voorbeeldrol voor de overheid door alleen nog bloemen in te kopen zonder bestrijdingsmiddelen. Dit vergroot de vraag naar deze bloemen aanzienlijk en zorgt voor zekerheid voor kwekers.

– Financiële steun voor kwekers die (deels) telen zonder bestrijdingsmiddelen.

– Een extra heffing op de meest giftige middelen.

– Biologisch keurmerk op biologische bloemen in de (online) winkel. Zodat helder is waar deze bloemen te koop zijn.

– Advies aan werkgevers om alleen nog bloemen zonder bestrijdingsmiddelen cadeau te doen aan personeel en relaties.

Bronnen: ANP/Duurzaam-ondernemen.nl