Chef Arabische Liga noemt verdrijving Palestijnen onaanvaardbaar

DUBAI/BEIJING (ANP/AFP) - De chef van de Arabische Liga, Ahmed Aboul Gheit, heeft bekrachtigd dat de verdrijving van Palestijnen uit de Gazastrook of uit de bezette gebieden van de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem onaanvaardbaar is. De hele regio is hier volgens hem tegen.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft herhaaldelijk geopperd dat de Palestijnen allemaal weg moeten uit de Gazastrook zodat er puin geruimd kan worden en om de wederopbouw te beginnen. Ultrarechtse en religieuze groepen in Israël willen al lang dat de Gazastrook en de bezette Palestijnse gebieden bij Israël worden gevoegd.

Aboul Gheit zei dat de aandacht nu uitgaat naar de Gazastrook, maar de volgende stap is dat de Palestijnen ook uit de Westelijke Jordaanoever weg moeten "en Palestina wordt ontdaan van zijn historische bewoners".

De Arabische Liga, die volgende maand haar tachtigste verjaardag viert, telt 22 lidstaten, inclusief Palestina. In de staten wonen naar schatting 465 miljoen mensen. De Chinese regering heeft woensdag ook herhaald dat ze fel tegenstander is van "gedwongen verplaatsing van Palestijnen".