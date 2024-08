Klimaatactivisten houden weer mars in aanloop naar A12-blokkade

DEN HAAG (ANP) - Activisten van onder andere Extinction Rebellion organiseren in september een zevendaagse klimaatmars van Arnhem naar Den Haag, in aanloop naar een nieuwe blokkade van de A12 op zaterdag 14 september. De actievoerders vertrekken op zondag 8 september vanaf het centraal station van Arnhem. Ze lopen dan elke dag zo'n twintig kilometer, van treinstation naar treinstation, om op de dag van de blokkade in Den Haag aan te komen.

Het is niet voor het eerst dat Extinction Rebellion deze zogenoemde A12-mars organiseert. Zo liepen klimaatactivisten ook in september vorig jaar in etappes naar Den Haag. Behalve in Arnhem konden deelnemers toen ook in Alkmaar en Almere starten.

Eerder werd bekend dat Extinction Rebellion op 14 september opnieuw de Utrechtsebaan in Den Haag wil blokkeren, vanuit de stad bezien het begin van de A12. De klimaatactiegroep wil dat het kabinet, dat drie dagen later op Prinsjesdag de plannen voor het komende jaar presenteert, korte metten maakt met de zogeheten fossiele subsidies. Daarmee worden fiscale voordelen bedoeld waarmee de overheid het gebruik van fossiele brandstoffen stimuleert.