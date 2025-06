Klimaatactivisten kondigen blokkade A44 aan op dag voor NAVO-top

DEN HAAG (ANP) - Extinction Rebellion (XR) wil maandag de snelweg A44 blokkeren. De weg is die dag afgesloten voor normaal verkeer, omdat hij volledig is gereserveerd voor delegatieleden die naar de NAVO-top gaan, die een dag later officieel begint. Met de voorgenomen blokkade wil XR de regeringen van NAVO-lidstaten oproepen er "alles aan te doen om de verergering van de klimaat- en ecologische crisis te stoppen".

XR kondigde eerder al aan de A12 in Den Haag wederom te willen blokkeren tijdens de top. Die actie staat gepland voor woensdag 25 juni. Op die dag vergaderen de regeringsleiders van de lidstaten met elkaar in Den Haag. Ook zij zullen vooral via Schiphol het land binnenkomen en dan gebruikmaken van de A44.

De snelweg is vanaf zondagavond afgesloten voor overig verkeer in de richting van Den Haag. In de wijde omgeving wordt door deze en andere verkeersmaatregelen grote verkeershinder verwacht.