'Tweelingbroer van S10' overleden na val van flat

HOORN (ANP) - Een 24-jarige man is overleden nadat hij in april zwaargewond op het dak van een garage onderaan een flat aan de Osdorper Ban in Amsterdam was gevonden. Dat meldt het Openbaar Ministerie donderdag. Volgens media gaat het om de tweelingbroer van zangeres S10. Hun moeder bevestigde aan De Telegraaf dat haar zoon was overleden.

De man was op 16 april in een woning in de flat, hij werd mogelijk tegen zijn wil vastgehouden. Het Openbaar Ministerie meldde begin juni dat een 23-jarige man vastzit op verdenking van poging tot doodslag in deze zaak. Nu wordt hij verdacht van doodslag, aldus het OM.

De verdachte werd op 21 mei aangehouden. Hij zat aanvankelijk vast op verdenking van wederrechtelijke vrijheidsbeneming met ernstig letsel tot gevolg en het plegen van meerdere inbraken.