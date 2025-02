Knops: regie Rijk nodig voor effectieve aanpak mestproblemen

DEN HAAG (ANP) - De rijksoverheid moet provincies en andere betrokkenen gaan aansturen om een effectieve en collectieve aanpak van de mestverwerking mogelijk te maken. Dat schrijft 'mestverkenner' en voormalig staatssecretaris Raymond Knops in een rapport dat hij op verzoek van landbouwminister Femke Wiersma (BBB) opstelde. Daarbij is het volgens Knops belangrijk dat meerdere technische innovaties worden gebruikt en er geen mogelijke oplossingen worden uitgesloten.

Vorig jaar maakte de Europese Unie een einde aan de Nederlandse uitzonderingspositie voor Europese mestregels. Dat betekent concreet dat boeren minder mest over hun land mogen uitrijden dan voorheen, waardoor veel boeren met een mestoverschot zitten.

In het rapport schrijft Knops dat de aanpak van de problemen nu nog te vrijblijvend is en dat provincies niet allemaal hetzelfde doen. Het Rijk kan ervoor zorgen dat de maatregelen beter op elkaar worden afgestemd, aldus het voormalige CDA-Kamerlid. Het is volgens hem belangrijk dat de rijksoverheid nog voor juli inventariseert wat de mogelijkheden zijn om de verwerking van mest uit te breiden.

Mestvergisting

Het nieuwe mestbeleid moet op 1 juli klaar zijn. Daarom doet Knops meerdere aanbevelingen voor het proces tot die tijd. Hij adviseert vooral de samenwerking te intensiveren en de nodige middelen voor de uitvoering van het beleid te bepalen.

Een belangrijke oplossing is volgens het rapport mestvergisting. Bij dit proces wordt mest verwerkt tot groen gas, dat onder meer voor het verwarmen van huizen gebruikt kan worden. Knops schrijft dat daarmee ook de stikstofuitstoot van mest kan worden verminderd. "Omdat dergelijke win-winsituaties in het landbouwsysteem schaars zijn is er des te meer reden om in te zetten op het versneld vergroten van de capaciteit voor mestverwerking."

Minister Wiersma reageerde op X hoopvol op het rapport. Zij ziet ook kansen in mestvergisting. "Ik pak dit graag samen met andere bevoegde gezagen en de sector verder op."