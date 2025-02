Apple stijgt op Wall Street na grote investeringsplannen in VS

NEW YORK (ANP) - Apple behoorde maandag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. Het techconcern kondigde aan in de komende vier jaar 500 miljard dollar (ongeveer 478 miljard euro) te investeren in de Verenigde Staten. Apple wil onder meer AI-servers in Texas gaan produceren en 20.000 nieuwe werknemers in eigen land aannemen. Het aandeel Apple won 0,8 procent.

De bekendmaking van de omvangrijke investering in de thuismarkt volgt enkele dagen na de ontmoeting van Apple-topman Tim Cook en president Donald Trump. Trump zei na de ontmoeting met Cook al dat Apple honderden miljarden dollars in de VS zou investeren en impliceerde dat de iPhone-maker lokaal investeert omdat het geen tarieven wil betalen. De Amerikaanse president dreigt met een extra belasting van 10 procent op goederen die uit China worden geïmporteerd. Apple maakt het overgrote deel van zijn iPhones en andere producten in dat land.

De algehele stemming op de Amerikaanse beurzen was positief, na de zware verliezen op vrijdag. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent hoger op 43.607 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,5 procent tot 6040 punten en techbeurs Nasdaq won 0,6 procent tot 19.643 punten.