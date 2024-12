DEN HAAG (ANP) - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen maandagochtend een bezoek aan de Tarwekamp in Den Haag, waar zaterdag door een explosie minstens zes mensen zijn omgekomen. Het paar kwam rond 08.30 uur aan in de straat in de wijk Mariahoeve.

Samen met burgemeester Jan van Zanen van Den Haag en de brandweer bekeken de koning en koningin de schade.