Koningspaar noemt Oscarwinst Warmerdam 'geweldige prestatie'

DEN HAAG (ANP) - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben Victoria Warmerdam gefeliciteerd met haar Oscarwinst. De Nederlandse regisseur won in de nacht van zondag op maandag de Academy Award voor beste korte film met Ik ben geen robot.

"Onze hartelijke gelukwens aan Oscarwinnaar Victoria Warmerdam", schrijft het koningspaar in een reactie op sociale media. "Een geweldige prestatie en een internationaal eerbewijs aan Nederlandse filmkunst."

Ik ben geen robot, over een vrouw die erachter komt dat ze misschien een robot is, was niet de enige Nederlandse genomineerde. Ook de korte animatiefilm Wander to Wonder van regisseur Nina Gantz maakte kans op een prijs, maar zag het beeldje in deze categorie naar de film In the Shadow of the Cypress gaan.