De 4-7-8 ademhalingstechniek om sneller in slaap te vallen. Zo werkt het. (+uitlegvideo)

Ben je het beu om 's nachts uren wakker te liggen? De 4-7-8 ademhalingstechniek kan uitkomst bieden! Deze eenvoudige oefening helpt je om sneller in slaap te vallen. Laten we eens kijken hoe het precies werkt en waarom het zo effectief is.

Wat is de 4-7-8 techniek?

De 4-7-8 ademhalingstechniek is een simpele maar krachtige methode om je lichaam en geest tot rust te brengen. Het werkt als volgt:

Adem 4 seconden rustig in door je neus Houd je adem 7 seconden vast Adem 8 seconden krachtig uit door je mond

Hoe voer je de techniek uit?

Ga op je rug liggen in een comfortabele positie

Adem rustig en normaal in door je neus gedurende 4 seconden

Houd je adem 7 seconden vast

Adem krachtig uit door je mond met samengeknepen lippen, alsof je fluit, gedurende 8 seconden

Waarom werkt het zo goed?

Deze techniek helpt je om:

Je ademhaling te vertragen

Je hartslag te verlagen

Je lichaam te ontspannen

Je geest tot rust te brengen

Door je te concentreren op je ademhaling, leid je je gedachten af van piekeren of stress. Dit maakt het makkelijker om in slaap te vallen.

Tips voor beginners

Begin met 2 tot 4 herhalingen

Oefen regelmatig om de techniek onder de knie te krijgen

Wees geduldig, het kost tijd om het patroon aan te leren

Bouw langzaam op naar 8 herhalingen

Is het veilig voor iedereen?

De 4-7-8 techniek is over het algemeen veilig voor de meeste mensen. Maar let op:

Stop als je je duizelig of ongemakkelijk voelt

Raadpleeg een arts als je gezondheidsproblemen hebt

Pas op met krachtiger uitademen als je longproblemen hebt

Wanneer kun je het beste oefenen?

's Avonds voor het slapengaan

Als je 's nachts wakker wordt en niet meer kunt slapen

Overdag als je je gestrest voelt en wilt ontspannen

Door de 4-7-8 ademhalingstechniek regelmatig te oefenen, train je je lichaam om sneller te ontspannen. Dit kan leiden tot een betere nachtrust en minder stress overdag. Probeer het eens uit en ervaar zelf het verschil!