Minder hypotheekaanvragen in februari na maanden van groei

DE MEERN (ANP) - Mensen hebben in februari minder hypotheken aangevraagd, meldt het Hypotheken Data Netwerk (HDN). In februari werden 41.576 hypotheken aangevraagd via het platform van HDN. Dat zijn er 1,8 procent minder dan een jaar eerder. Daarmee is een einde gekomen aan de groei van de hypotheekmarkt. In januari groeide de hypotheekmarkt nog met 28 procent door de aangekondigde renteverhogingen van veel hypotheekaanbieders.

De hypotheekmarkt liet sinds oktober 2023 een groei zien, maar die groei vlakte de afgelopen maanden af. In oktober 2024 was de groei met 50 procent het grootst. In november bedroeg de groei 40 procent en in december bijna 30 procent. Net zoals in de afgelopen twee jaar, zijn er in februari meer aanvragen gedaan voor de aankoop van een woning. Kopers vroegen vorige maand 23.702 hypotheken aan. Het aantal aanvragen bedoeld voor een oversluiting of verhoging kwam uit op 17.874.