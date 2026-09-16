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Kosovaars protest in Den Haag bij uitspraak tegen oud-president

Samenleving
door anp
woensdag, 16 september 2026 om 10:28
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DEN HAAG (ANP) - Op het Malieveld in Den Haag betuigen woensdagochtend honderden Kosovaren hun steun aan de voormalige president Hashim Thaçi. In het Kosovotribunaal even verderop horen Thaçi en drie andere voormalige kopstukken van het Bevrijdingsleger van Kosovo (UÇK) hun straf.
De vier staan terecht voor oorlogsmisdaden in de jaren negentig, toen etnische Albanezen in Kosovo streden voor de onafhankelijkheid van wat toen een Servische provincie was.
Een verslaggever ziet dat veel rondrijdende auto's in de omgeving met Albanese vlaggen voor de ruiten of over de motorkap gespannen. Er wordt muziek gedraaid en men scandeert UÇK. Een demonstrant heeft een bord bij zich met daarop de tekst 'Fight for freedom, fight against forced displacement'. De politie houdt toezicht.
Thaçi was een vooraanstaande guerrillaleider van het UÇK. Zijn aanhangers zien hem als de grondlegger van onafhankelijk Kosovo.
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