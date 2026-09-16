ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Von der Leyen blikt terug op 'zomer van waarheid' voor klimaat

Samenleving
door anp
woensdag, 16 september 2026 om 10:32
anp160926102 1
Volg ons op Google Nieuws
STRAATSBURG (ANP) - Het was "de zomer van de waarheid" qua klimaatverandering vanwege de bosbranden, zei voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen in haar jaarlijkse toespraak State of the Union. "Europa kan, moet en zal op koers blijven voor onze klimaatdoelen", zei ze in Straatsburg.
Behalve het voorkomen van klimaatverandering, moet Europa zich er ook naar aanpassen. "We moeten onze paraatheid aanzienlijk opvoeren", zei ze. Daarvoor wil de Commissie volgende maand de honderd kwetsbaarste gebieden in kaart brengen en kijken of het risicobeheer daar mogelijk moet worden opgeschroefd.
Ook wil de Commissie een gezamenlijke alliantie voor klimaatverzekeringen en een Europees hitteplan voorstellen. In die laatste moeten betere waarschuwingssystemen voor burgers worden opgesteld. Ook moeten Europese steden zich beter kunnen aanpassen aan hitte en plekken van verkoeling bieden. "Er mag geen herhaling komen van deze zomer", zei ze.
loading

POPULAIR NIEUWS

consultancybureau starters sluiten weer vaker een hypotheek af1676935505

16 banken verhogen deze week hun hypotheekrente: check of jouw verstrekker erbij zit

yesilgoz vvd sluit samenwerking met pvv niet op voorhand uit1692359784

VVD-kiezers hebben ook hun buik vol van Yeşilgoz

generated-image (4)

Deze woontrend maakt je interieur dit najaar in één klap chiquer — zonder grote verbouwing

vooruitzichten pensioenfondsen zien er heel slecht uit1582608251

Zoveel procent van je loon houd je over als pensioen — Nederland staat bovenaan, en dat is misleidend

170404472_m

Deze subtiele verandering van je nagels kan wijzen op een verborgen gezondheidsprobleem

_91221635_trump

Huis van Afgevaardigde Trump moet zijn oorlog stoppen

Loading