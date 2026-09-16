Von der Leyen blikt terug op 'zomer van waarheid' voor klimaat

STRAATSBURG (ANP) - Het was "de zomer van de waarheid" qua klimaatverandering vanwege de bosbranden, zei voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen in haar jaarlijkse toespraak State of the Union. "Europa kan, moet en zal op koers blijven voor onze klimaatdoelen", zei ze in Straatsburg.

Behalve het voorkomen van klimaatverandering, moet Europa zich er ook naar aanpassen. "We moeten onze paraatheid aanzienlijk opvoeren", zei ze. Daarvoor wil de Commissie volgende maand de honderd kwetsbaarste gebieden in kaart brengen en kijken of het risicobeheer daar mogelijk moet worden opgeschroefd.

Ook wil de Commissie een gezamenlijke alliantie voor klimaatverzekeringen en een Europees hitteplan voorstellen. In die laatste moeten betere waarschuwingssystemen voor burgers worden opgesteld. Ook moeten Europese steden zich beter kunnen aanpassen aan hitte en plekken van verkoeling bieden. "Er mag geen herhaling komen van deze zomer", zei ze.